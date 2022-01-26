Üç Kuruş dizisine bomba transfer! Ortalık yangın yerine dönecek

Üç Kuruş dizisine bomba transfer! Ortalık yangın yerine dönecek

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Sezin Akbaşoğulları'nın katıldığı diziye başarılı oyuncu Bora Akkaş da dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş, hikayesiyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Fark yaratan hikayesiyle dikkati çeken dizi, oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor. Son olarak Sezin Akbaşoğulları'nın dahil olduğu diziye, sevilen bir oyuncu daha katıldı.

BORA AKKAŞ KADRODA

Poyraz Karayel dizisiyle adından söz ettiren ve son olarak İkimizin Sırrı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bora Akkaş, pazartesi akşamlarına damgasını vuran Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında bambaşka karakterleri canlandıran genç ve başarılı oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş'ta çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkacak.

Seyirci, Akkaş'ı daha önce görmeye alışık olmadığı bir rolle izlemeye hazırlanırken Bora Akkaş'ın hayat vereceği karakter, hikayedeki birçok ismin hayatında kritik bir role sahip olacak.