Üç Kuruş dizisinin afişi görücüye çıktı! Şimdiden rakiplerini geride bıraktı

Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un yer aldığı Ay Yapım imzalı Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş, büyük bir merakla bekleniyor. Çekimleri son sürat devam eden projenin afişi de yayınlandı.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Üç Kuruş'un çekimleri son sürat devam ediyor.

Son dönemin başarılı oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'u buluşturan ve pazartesi akşamları ekranlara gelecek olan Üç Kuruş dizisi, özellikle Çukur izleyicileri tarafından dört gözle bekleniyor.

AFİŞİ YAYINLANDI

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu ve emniyet amiri Efe, Kartal ve seri katil İrfan'ın etkileyici hikâyesini ekrana taşıyacak olan Üç Kuruş'un afişi izleyicisiyle buluştu.

ÜÇ KURUŞ'UN OYUNCU KADROSU

Dikkat çekeceği konular ve çarpıcı hikayesiyle Show TV ekranlarında fark yaratmaya hazırlanan Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Üç Kuruş İlk Tanıtım İZLE

ÜÇ KURUŞ'UN KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır. 'Üç Kuruş' yakında Pazartesi günleri Show TV'de başlıyor.