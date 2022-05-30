Üç Kuruş final mi, bitti mi? Üç Kuruş neden final yaptı?

Üç Kuruş final mi, bitti mi? Üç Kuruş neden final yaptı?

Show TV'nin Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisi, son bölümüyle ekranlara geldi. Seyirciler ise, "Üç Kuruş bitiyor mu, neden final yaptı" merak ediyor.

İçerde ve Çukur yapımlarının boşluğunu dolduran Üç Kuruş'ta final geldi çattı.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Üç Kuruş hikayesiyle her Pazartesi milyonları ekranlara kilitliyordu.

İlk bölümünden itibaren adından söz ettirmeyi başaran Üç Kuruş, RTÜK'e de takıldı ancak devam etti.

Yavaş yavaş oyuncu ayrılıkları yaşayan dizi, reyting canavarına da yenik düştü.

Dizi, 30 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan 28. bölümüyle ekranlara veda etti.

Finale doğru yaklaştığının sinyallerini çoktan veren Üç Kuruş bitti mi, neden final yaptı merak ediliyor.

Üç Kuruş neden final yaptı?

Üç Kuruş dizisinin final kararına dair resmi bir açıklama yapılmasa da reytingler nedeniyle veda ettiği iddia edildi.