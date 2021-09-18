Üç Kuruş için geri sayım! Setten ilk kareler gelmeye başladı

Üç Kuruş için geri sayım! Setten ilk kareler gelmeye başladı

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, seyirci ile buluşmak için gün sayıyor. Dizi ekibi sete çıkarken, geçtiğimiz günlerde ise ilk teaser yayınlandı.

Üç Kuruş'un başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Burak Altay, Civan Canova, Aslıhan Malbora, Aytaç Uşun, Nesrin Cavadzade gibi isimler yer alıyor.

Show TV'nin en iddialı yapımlarından birisi olmaya hazırlanan dizide, ekip sete çıktı.

Çalışmalar tüm hızıyla sürerken diziden geçtiğimiz hafta ilk teaser gelmiş, yayınlanan tanıtımda, "Ben hiç yapmadım diyebilir misin? İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sözleri yer almıştı.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturacağı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldığı Üç Kuruş'un yayın günü henüz belli olmazken, İçerde ve Çukur gibi adından söz ettireceği konuşuluyor.

"İLK KAYIT GELDİ"

Bir seri katil, polis ve mafya üçgeninde geçen olayları anlatacak olan dizide, set ekibinden ilk fotoğraf geldi.

Sette çalışmaların başladığını gösteren fotoğraf, diziyi bekleyenleri heyecanlandırdı.

Dizinin Sarıyer'de çekileceği, saçlarını sarıya boyatan Uraz Kaygılaroğlu'nun ise roman dansları konusunda eğitim almaya başladığı belirtildi.