Üç Kuruş Kartal'ın babası Oktay kimdir? Civan Canova'nın biyografisi

Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterinin babası Oktay rolünü canlandıran Civan Canova, seyircilerin ilgi odağı oldu. Üç Kuruş Oktay kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı merak ediliyor.

Show TV’nin yeni dizisi Üç Kuruş'un oyuncu kadrosunda yer alan Civan Canova Oktay karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

Dizide Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Kartal'ın babası ise oyunculuğuyla dikkat çekiyor.

Oktay karakterini canlandıran Civan Canova çok sayıda tiyatro, sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Canova en son Atiye dizisinde yer almıştır.

Peki Civan Canova kimdir? Üç Kuruş’un Oktay’ı Civan Canova kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

ÜÇ KURUŞ OKTAY KARAKTERİ

Kartal’ın babası, gençliğinde Roman Delon lakabıyla bilinen, klarnet ustası. Oktay, sol kolu sakat kalınca hayattan elini eteğini çekmiş ve kendini içkiye vurmuştur.

CİVAN CANOVA KİMDİR?

Civan Canova, 28 Haziran 1955 yılında Ankara'da doğdu. Eğitimini Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı. Tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, aynı zamanda oyun yazarıdır.

Kameralar karşısına ilk kez 1974 yılında Yılmaz Güney'in Arkadaş filmi ile çıkan Civan Canova, Her Sevda Bir Veda, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Sınıf, Arka Sokaklar gibi birçok projede yer almıştır.

1998 yılında kendisi gibi sanatçı Açelya Akkoyun ile evlenmiş ancak 2004 yılında boşanmışlardır.

Netflix'in ikinci Türk dizisi Atiye'de rol almış olan Civan Canova, 1,83 metre boyunda, 73 kilo ve Yengeç burcudur.