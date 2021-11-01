Üç Kuruş Kartal'ın kız kardeşi Leyla kimdir? Aslıhan Malbora'nın biyografisi

Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın kız kardeşi Leyla karakterini canlandıran Aslıhan Malbora'nın hayatı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında?

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, bu akşam ekran macerasına başlıyor.

Özellikle İçerde ve Çukur dizilerinin hayranları tarafından dört gözle beklenen Üç Kuruş dizisinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora gibi isimler yer alıyor.

Soon olarak ''Oluversin Gari'' adlı film serisiyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Malbora, Üç Kuruş dizisinde 'Leyla' karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Aslıhan Malbora'nın hayatı hakkında bilgileri araştırıyor.

Peki Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte Aslıhan Malbora'nın biyografisi...

ÜÇ KURUŞ LEYLA KARAKTERİ HAKKINDA

Kartal’ın kız kardeşi; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek, şuh ve çekici bir kadındır. Hayatı ve erkekleri ciddiye almayan, başına buyruk ve özgürce yaşayan Leyla, mesleğinden nefret ettiği Efe’ye çekilmektedir.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

27 Mart 1995 tarihinde Afyon'da dünyaya gelen Aslıhan Malbora, ilkokul ve ortaokul eğitimini memleketi olan Afyon'da tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul'a gelip İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başlayan Aslıhan Malbora, ilk olarak Akademi 35.5 Sanat Evi'nde eğitim almış, ardından oyunculuk yapmaya başlamıştır.

İlk olarak kariyerine 2017 yılında ''Seven Ne Yapmaz'' isimli dizi ile adım atan Malbora, ardından ''Kalbimin Sultanı'' dizisinde rol almıştır. 2019 yılında rol aldığı ''Her Yerde Sen'' dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile dikkat çekmiştir.

Birçok dizi projesinde yer alan ünlü oyuncu, ilk filmini 2020 yılında ''Aile Hükümeti'' filmi ile gerçekleştirmiştir.

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