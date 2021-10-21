Üç Kuruş sokakları: Çıngıraklı Mahallesi gerçekte var mı, nerede?

Üç Kuruş sokakları: Çıngıraklı Mahallesi gerçekte var mı, nerede?

Çukur dizisinin final yapması sonrasında heyecanla beklenen yapımlardan birisi olan Üç Kuruş, geri sayıma başladı. Dizinin nerede çekildiği ise merak konusu. İşte Roman mahallesi Çıngıraklı...

Duyulduğu ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizi Üç Kuruş'a dair her detay merak ediliyor.

Çukur dizisinin final yapması sonrasında heyecanla beklenen yapımlardan birisi olan Üç Kuruş’un oyuncu kadrosu belli oldu.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Damla Makar gibi isimlerin yer aldığı dizinin fragmanı da yayınlandı.

Renkli kostümlerin yanı sıra dansları ve müzikleri ile Roman Mahallesi Çıngıraklı’daki hayatı gözler önüne seren dizinin ilk bölümünün ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

Çekimleri halen devam eden dizinin yayın tarihi henüz kesinleşmezken Çıngıraklı Mahallesi şimdiden herkesin odak noktası haline geldi.

ÜÇ KURUŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kuruş dizisinin çekimleri Nişantaşı’nda gerçekleşiyor. Üç Kuruş dizisinde Kartal ile Organize Şube komiseri Efe’nin çarşı da karşılaştığı sahne ise Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yer alıyor.

Dizinin bir kısmı ise İstanbul Balat’ta yani Lonca Mahallesi olarak bilinen bölgede gerçekleşiyor. Yani dizide geçen Çıngıraklı Mahallesi aslında Lonca Mahallesi'dir.