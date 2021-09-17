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- Üç Kuruş'ta bir karakter daha netleşti! Afili Aşk'ın Sabri'si etkili bir role hayat verecek
Üç Kuruş'ta bir karakter daha netleşti! Afili Aşk'ın Sabri'si etkili bir role hayat verecek
- Haber Merkezi
- 17.09.2021 - 13:38
Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Üç Kuruş'un deneme çekimleri başladı.
Yönetmen koltuğunda Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün oturduğu Üç Kuruş dizisi, emniyet amiri Efe, Kartal ve seri katil İrfan'ın etkileyici hikâyesini ekrana taşıyacak.
Roman mahallesi sahneleriyle ilgi odağı haline gelecek olan dizide, Roman asıllı Kartal rolüne Uraz Kaygılaroğlu, polis Efe rolüne Ekin Koç ve seri katil İrfan rolüne Diren Polatoğulları hayat veriyor.
Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Kartal'ın kız kardeşi Leyla'yı Aslıhan Malbora, halası Neriman'ı Nursel Köse, yeğeni Halide'yi Damla Makar oynuyor.
Kartal'ın kardeşi Şahin karakterine kimin hayat vereceği merak ediliyordu. Büyük bir heyecanla beklenen dizide Şahin karakterini kimin canlandıracağı belli oldu.
UMUTCAN ÜTEBAY ÜÇ KURUŞ'TA
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cumartesi afiş çekimi yapılacak olan dizide Kartal'ın kardeşi Şahin rolüne, son olarak ''Afili Aşk'' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Umutcan Ütebay hayat verecek.
Ekin Koç'un cesur polis ''Efe'' rolüne hayat vereceği dizinin kadın başrol oyuncularından Nesrin Cavadzade yeni bir değişiklik olmazsa ikinci bölümde seyirciyle buluşacak.