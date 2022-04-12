Üç Kuruş'ta finale doğru: 2 isim diziden ayrıldı

Show TV'nin fenomen dizisi Üç Kuruş'ta 22. bölümde Neriman karakterini canlandıran Nursel Köse ve Şahin karakterini canlandıran Umutcan Ütebay, diziye veda etti.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Üç Kuruş hikayesiyle her Pazartesi milyonları ekranlara kilitliyor.

Dizinin 11 Nisan 2022 Pazartesi akşamı yayınlanan 22'inci bölümünde herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Finale doğru yaklaştığının sinyallerini veren Üç Kuruş'un son bölümünde Efe ve Leyla evlendi.

Düğüne gelen Kılıç, ağabeyiyle karşılıklı oynayan Leyla'yı vurdu. Leyla apar topar hastaneye kaldırılırken Neriman ise tüm bunlara sebep olan Baybars'le yüzleşmek için onun karşısına çıktı.

Üç Kuruş'ta 2 ayrılık

Silahını doğrultan Neriman, Baybars'ı vurduğu sıra Kılıç eve gelerek Neriman'ı öldürdü.

Neriman karakterini canlandıran Nursel Köse ve Baybars karakterini canlandıran Umutcan Ütebay, senaryo gereği ölerek diziden ayrıldı.