Üç Kuruş'ta karakterler belli olmaya başladı! Uyanış Büyük Selçuklu'nun dev ismi geliyor

Yapımını Ay Yapım'ın üstleneceği Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un çalışmaları devam ediyor. Merakla beklenen dizinin başrol karakterlerinden biri için Ekin Koç'la görüşüldüğü iddia edildi.

Ay Yapım'ın, geçtiğimiz aylarda final yapan Çukur dizisinin ardından Show TV için çekeceği Üç Kuruş dizisinin çalışmaları sürüyor.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturacağı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, büyük bir merakla bekleniyor.

Yeni sezonda ekranlarda olması planlanan dizide, erkek karakterlerini canlandıracak oyuncu arayışları devam ediyor.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN ROLÜ BELLİ OLDU

Bir seri katil, polis ve mafya üçgeninde geçen olayları anlatan dizide, Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerden birine hayat vereceği kesinlemişti.

Dizide, Kartal rolüne hayat verecek olan Kaygılaroğlu'nun, ailesi ve oturduğu mahalleyle dizide geniş bir rolü olduğu ortaya çıkmıştı.

EKİN KOÇ'LA GÖRÜŞÜLÜYOR

Projenin diğer tarafında yer alan polis Efe'yi kimin canlandıracağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rol için Ekin Koç'la görüşülüyor.

Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu'daki performansıyla hayranlık uyandıran Koç'un teklife sıcak baktığı öğrenildi.