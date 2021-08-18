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- Üç Kuruş'ta karakterler belli olmaya başladı! Uyanış Büyük Selçuklu'nun dev ismi geliyor
Üç Kuruş'ta karakterler belli olmaya başladı! Uyanış Büyük Selçuklu'nun dev ismi geliyor
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 19:05
Ay Yapım'ın, geçtiğimiz aylarda final yapan Çukur dizisinin ardından Show TV için çekeceği Üç Kuruş dizisinin çalışmaları sürüyor.
Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturacağı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, büyük bir merakla bekleniyor.
Yeni sezonda ekranlarda olması planlanan dizide, erkek karakterlerini canlandıracak oyuncu arayışları devam ediyor.
URAZ KAYGILAROĞLU'NUN ROLÜ BELLİ OLDU
Bir seri katil, polis ve mafya üçgeninde geçen olayları anlatan dizide, Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerden birine hayat vereceği kesinlemişti.
Dizide, Kartal rolüne hayat verecek olan Kaygılaroğlu'nun, ailesi ve oturduğu mahalleyle dizide geniş bir rolü olduğu ortaya çıkmıştı.
EKİN KOÇ'LA GÖRÜŞÜLÜYOR
Projenin diğer tarafında yer alan polis Efe'yi kimin canlandıracağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rol için Ekin Koç'la görüşülüyor.
Son olarak Uyanış Büyük Selçuklu'daki performansıyla hayranlık uyandıran Koç'un teklife sıcak baktığı öğrenildi.