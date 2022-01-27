Üç Kuruş'ta Neriman'ın oğlu bakın kim çıktı! O isim Baybars ile yüz yüze...

Üç Kuruş'ta Neriman'ın oğlu bakın kim çıktı! O isim Baybars ile yüz yüze...

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un 12. bölüm fragmanında; Efe ile Kartal arasında gerilim tırmanırken Neriman'ın oğlu olduğu düşünülen Çetin'in Baybars ile karşı karşıya olması dikkati çekti.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Fark yaratan hikayesiyle dikkati çeken dizi, 31 Ocak Pazartesi günü 12. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 12. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda; Efe ile Kartal arasında gerilim tırmanırken Ferhan, Neriman'dan Leyla'yı kendisine getirmesini ister.

Neriman, Leyla'ya, ''Ben aslında birini arıyorum. Yerni sadece Baybars'ın bildiği biri.'' derken Baybars ile Çetin'in karşı karşıya geldiği sahne dikkati çekti.

Çetin'in Neriman'la geçmişten gelen bağı, herkesi şok edecektir. Kısacası Çetin karakteri eve düşen yıldırım olacaktır. İşte Üç Kuruş 12. bölüm fragmanı...

Üç Kuruş 12. Bölüm Fragman VİDEO