Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi! Çukur'u aratmayacak...

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un ilk fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda sessizlik dikkat çekerken, görüntüler Çukur dizisini anımsattı.

İçerde ve Çukur dizilerinin ardından Pazartesi günleri Show TV’de yayınlanacak, Ay Yapım'ın yeni dizisi Üç Kuruş izleyicilerle buluşmak için hazırlanıyor.

Dizinin yönetmenliğini Çukur'un da yönetmeni olan Sinan Öztürk üstlenirken, Çukur'un senaristlerinden Damla Serim, Murat Uyurkulak ile birlikte Üç Kuruş'un senaryosuna imza atıyor.

Üç Kuruş yakında Pazartesi günleri Show TV’de yayınlanacak. Merak edilen ilk fragman da yayınlandı.

ÜÇ KURUŞ İLK BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin ilk teaser bölümünde, "Ben hiç yapmadım diyebilir misin? İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sözleri yeri almıştı. İlk tanıtım fragmanında ise sessizlik hakimdi.

Yayınlanan ilk tanıtımda Roman mafya lideri Kartal ile Organize Şube’de komiser Efe’nin karşı karşıya geldiği anlar dizinin konusuyla ilgili ilk ipuçlarını verirken izleyicilerin heyecanını artırdı.

Fragmanı izleyenler, Çukur'u anımsadı. Kimsenin konuşmadığı ilk tanıtım, kısa sürece binlerce kez izlendi.

İşte Üç Kuruş'tan ilk tanıtım...

Üç Kuruş İlk Tanıtım VİDEO

ÜÇ KURUŞ KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.