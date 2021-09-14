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    Üç Kuruş'tan ilk teaser geldi: İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?

    Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un ilk teaserı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda yer alan, "İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sözleri ise dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 21:06
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 21:08
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    Üç Kuruş'tan ilk teaser geldi: İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?

    Ay Yapım tarafından titizlikle hazırlanan Üç Kuruş dizisi, Show TV'nin en iddialı dizilerinden biri olacak.

    Dizinin kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Burak Altay, Civan Canova, Aslıhan Malbora, Aytaç Uşun gibi isimler yer alırken, ne zaman başlayacağı ise merak ediliyordu.

    Dizinin bugüne kadar herhangi bir tanıtımı yayınlanmamıştı ancak bugün diziden ilk teaser geldi.

    Yayınlanan tanıtımda, "Ben hiç yapmadım diyebilir misin? İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sözleri yeri aldı.

    İşte yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturacağı, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldığı Üç Kuruş'un tanıtımı...

    Üç Kuruş'tan ilk teaser geldi VİDEO

    Üç Kuruş tan ilk teaser geldi: İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın? #1

    URAZ'IN PARTNERİ NESRİN OLDU

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 39 yaşındaki oyuncu Nesrin Cavadzade'nin daha önce Hazal Subaşı'nın adının geçtiği mafya babasının kızı Bahar rolüne hayat vereceği öğrenildi.

    Böylece Uraz Kaygılaroğlu'nun dizideki yeni partneri Cavadzade oldu. Çekimleri ay sonuna doğru başlayacak olan dizide Kartal karakterine hayat verecek olan Uraz Kaygılaroğlu, Mehmet Akatay'dan roman dansları üzerine eğitim alıyor.

    Üç Kuruş tan ilk teaser geldi: İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın? #2

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