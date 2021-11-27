Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade bakın kimin torunuymuş

Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyuncunun son zamanlarda dedesi gündeme gelirken, kim olduğunu duyanlar şoke oldu.

FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, Şahika karakterine hayat verdi.

Oynadığı rolün altından başarıyla kalkan Cavadzade, aynı dizide yer aldığı Gökhan Alkan'a aşık oldu.

Gökhan Alkan ile 1 yıldır aşk yaşayan ve sık sık ayrılık iddialarıyla gündeme gelen oyuncu, Yasak Elma'dan ise ani bir kararla ayrıldı.

Yasak Elma'dan ayrıldıktan sonra setlerden çok fazla uzak kalmak istemeyen Cavadzade, Üç Kuruş ile el sıkıştı.

Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren ve her yaptığı ile gündem olan oyuncunun, dedesinin kim olduğu ortaya çıktı.

Cavadzade'nin dedesini duyan hayranları şaşkınlığını gizleyemezken, hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı.

NESRİN CAVADZADE KİMİN TORUNUDUR?

30 Temmuz 1982 yılında Bakü'de dünyaya gelen Nesrin Cavadzade, birçok projede yer aldı.

Ayrıca 39 yaşındaki oyuncunun bilim insanı Mirmemmed Cavadzade’nin torunu olduğu ortaya çıktı.

Ürolog olduğu bilinen Mirmemmed Cavadzade, SSCB'deki ilk en güçlü üroloji okulunun kurucusu olarak öne çıkıyor.

Aynı zamanda Azerbaycan'da da bir üroloji okulunun kurucu olan Mirmemmed Cavadzade, kariyeri boyunca birçok çalışmaya imza attı. Cavadzade 2008'de hayata gözlerini yumdu.