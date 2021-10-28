Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade isyan etti: Bunaldım artık...

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade isyan etti: Bunaldım artık...

Üç Kuruş dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Nesrin Cavadzade, "Evlenince ne zaman çocuk yapacaksınız. Yapamadıysanız sorun mu var" sorularından bunaldığını söyledi ve muhabirleri eleştirdi.

Yasak Elma dizisinde "Şahika" karakterine hayat veren ve geniş bir kitleye ulaşan Nesrin Cavadzade, Üç Kuruş dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yasak Elma dizisinden aniden ayrılan ve seyircisini üzen Cavadzade, Üç Kuruş'ta Uraz Kaygılaroğlu'ya başrolü paylaşacak.

Üç Kuruş dizisinde farklı bir rolde izleyeceğimiz oyuncu, özel hayatıyla ise gündemden düşmüyor.

Kalp Yarası dizisinde oynayan ve çekimler için Antakya'da bulunan Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Cavadzade, ayrılık iddialarıyla gündeme geliyor.

İlişkilerinde hep bir sorun olduğu ve ayrıldığı iddia edilen çift, tüm çıkan haberlere rağmen mutluluk pozları paylaşmayı ihmal etmiyor.

Cavadzade katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlarken, gündemden düşmeyen aşk hayatına ilişkin konuştu.

NESRİN CAVADZADE'DEN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Ne zaman evleneceklerine yönelik olarak sosyal medyada hayranların meraklı soruları ünlü oyuncuya yöneltildi.

Nesrin Cavadzade sorular karşısında, “Evlenince ne zaman çocuk yapacaksınız. Yapamadıysanız sorun mu var. Birincisini yapınca ikincisi ne zaman gelecek” diyerek muhabirlerin sürekli benzer sorular sormasını eleştirdi.

Evliliğin kısmet işi olduğunu anlatan oyuncu, birçok şeyi basın mensuplarından duyduğunu belirtti ve “Bir kere de onu sıkıştırın” diyerek sevgilisi Gökhan Alkan’a gönderme yaptı.