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    • Üç Kuruş'un Bahar'ı Yasak Elma'nın Şahika'sı küvete girdi, bacaklarını yukarı kaldırdı! Alev üstüne alev yağdı

    Üç Kuruş'un Bahar'ı Yasak Elma'nın Şahika'sı küvete girdi, bacaklarını yukarı kaldırdı! Alev üstüne alev yağdı

    Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Küvete sere serpe uzanıp poz veren Cavadzade'nin karelerine beğeni ve yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 17:33
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    Üç Kuruş'un Bahar'ı Yasak Elma'nın Şahika'sı küvete girdi, bacaklarını yukarı kaldırdı! Alev üstüne alev yağdı

    Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle akıllara kazınan Nesrin Cavadzade, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Başrolünü Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ile paylaştığı dizide Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

    Zaman zaman cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Cavadzade, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

    Küvetten paylaştı

    Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade, küvetin içine girip poz verdi.

    Güzelliğiyle büyüleyen Cavadzade'nin peş peşe paylaştığı fotoğrafları, görenlerin aklını başından aldı.

    Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan ile ilişkisine doludizgin devam eden Cavadzade'nin küvet pozları, Twitter'da da gündem oldu.

    Güzel oyuncunun kareleri beğeni yağmuruna tutulurken binlerce alev ve ateş emojisi atıldı.

    Üç Kuruş un Bahar ı Yasak Elma nın Şahika sı küvete girdi, bacaklarını yukarı kaldırdı! Alev üstüne alev yağdı #1

    Üç Kuruş un Bahar ı Yasak Elma nın Şahika sı küvete girdi, bacaklarını yukarı kaldırdı! Alev üstüne alev yağdı #2

    Üç Kuruş un Bahar ı Yasak Elma nın Şahika sı küvete girdi, bacaklarını yukarı kaldırdı! Alev üstüne alev yağdı #3

    Üç Kuruş un Bahar ı Yasak Elma nın Şahika sı küvete girdi, bacaklarını yukarı kaldırdı! Alev üstüne alev yağdı #4

    Üç Kuruş un Bahar ı Yasak Elma nın Şahika sı küvete girdi, bacaklarını yukarı kaldırdı! Alev üstüne alev yağdı #5

    Üç Kuruş un Bahar ı Yasak Elma nın Şahika sı küvete girdi, bacaklarını yukarı kaldırdı! Alev üstüne alev yağdı #6

    Üç Kuruş un Bahar ı Yasak Elma nın Şahika sı küvete girdi, bacaklarını yukarı kaldırdı! Alev üstüne alev yağdı #7


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