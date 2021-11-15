Üç Kuruş'un Bahar'ı, Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade'nin yüzündeki değişimler

Yasak Elma dizisindeki Şahika karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade'nin değişimi gündeme geldi. Şu sıralar Üç Kuruş'ta boy gösteren oyuncu, değişimiyle herkesi şaşırttı.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Şahika karakteri ile fenomen haline gelen ve sevilen Nesrin Cavadzade, geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

Güzelliği, duruşu ve oyunculuğuyla oldukça beğenilen Cavadzade, diziden ani bir kararla ayrıldı.

Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılması seyircisini üzerken, oyuncu Üç Kuruş'la el sıkıştı.

Ekranlardan çok fazla uzak kalmak istemeyen Cavadzade; başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin olduğu dizide Bahar karakterine hayat veriyor.

Bir mafya babasının kızını canlandıran ve Şahika rolünden sonra oldukça farklı bir karakterle seyirci karşısına çıkan oyuncu, dizinin izleyenlerinden tam not aldı.

Gökhan Alkan'la mutlu giden beraberliğini evlilikle taçlandırmaya hazırlanan ve yeni dizisinin heyecanında olan Cavadzade, değişimiyle gündeme geldi.

Oyuncunun geçmişten bugüne kadar yüzünde olan değişimler hem şaşırttı hem de estetik iddialarını gündeme getirdi.

NESRİN CAVADZADE'NİN DEĞİŞİMİ

Nesrin Cavadzade'nin kendine has bir güzelliği ve çekiciliği var. Sağlıklı beslenen ve sık sık spor yapan oyuncunun fiziği ise kusursuz...

Ancak yüzündeki değişimleri gösteren kareler, herkesi şaşırtmayı başardı.

Çünkü oyuncunun geçmişten günümüze kadar olan fotoğraf kareleri, bazı estetik iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Dudaklara ve buruna bir müdahale olduğu görülürken, zayıflamasının ise oldukça etkili olduğu görülüyor.

Oyunculuğuyla herkes tarafından sevilen oyuncu, her haliyle beğenilen isimlerin başında geliyor.