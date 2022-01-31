Üç Kuruş'un Çetin'i Bora Akkaş kimdir, kaç yaşında? Çıngıraklı'ya yıldırım gibi düşecek!

Üç Kuruş'un Çetin'i Bora Akkaş kimdir, kaç yaşında? Çıngıraklı'ya yıldırım gibi düşecek!

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'un kadrosuna Çetin karakteriyle dahil oldu. Peki Üç Kuruş'un Çetin'i Bora Akkaş kimdir, kaç yaşında? İşte Bora Akkaş'ın biyografisi...

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş, hikayesiyle milyonları ekran başına kilitliyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Fark yaratan hikayesiyle dikkati çeken dizinin kadrosuna, Sezin Akbaşoğulları'nın ardından ünlü oyuncu Bora Akkaş da katıldı. Bora Akkaş'ın hayat vereceği Çetin karakteri, Çıngıraklı Mahallesi'ne adeta yıldırım gibi düşecek.

Akkaş, Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Zekai karakteriyle tüm Türkiye'ye adını duyurmayı başarmıştı. Peki Üç Kuruş'un Çetin'i Bora Akkaş kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Bora Akkaş'ın hayat hikayesi...

BORA AKKAŞ KİMDİR?

12 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelenkreklam, dizi-film oyuncusu ve şarkıcı Doğa Bora Akkaş, öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almış ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol almıştır.

Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülüne layık görülen Bora Akkaş, "Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapmaktadır.

Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlayan Akkaş, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır.

2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katılmış ve ikinci olmuştur. Bu sırada çeşitli dizilerde rol almıştır.

2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isimli sinema filminde rol alan başarılı oyuncu, genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir.

Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Zekai Kirişçi karakteriyle adını duyuran Bora Akkaş, ''Annem Uyurken'' adlı dizide Mert karakterini canlandırmıştır.

Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile dikkati çekmiştir.

Bora Akkaş, 19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlenmiştir. Türkmen, Ağustos 2019'da avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Bora Akkaş'a boşanma davası açmış ve ikili, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.

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