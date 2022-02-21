Üç Kuruş'un Çetin'i Bora Akkaş'ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Fatih Harbiye'nin yıldızı...

Üç Kuruş'un Çetin'i Bora Akkaş'ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Fatih Harbiye'nin yıldızı...

Üç Kuruş dizisinde hayat verdiği Çetin karakteriyle adından söz ettiren Bora Akkaş hakkında araştırma yapanlar, eski eşini görünce şaştı kaldı. Akkaş'ın eski eşi, kendisi gibi oyuncu çıktı.

Oyunculuğa ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmle adım atan Bora Akkaş, bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülüne layık görüldü.

Geniş Aile dizisinde hayat verdiği Zekai Kirişçi karakteriyle adını duyuran Bora Akkaş, ''Annem Uyurken'' adlı dizide Mert karakterini canlandırdı.

Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile dikkati çeken Akkaş, Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinde boy gösteriyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Nesrin Cavadzade ve Ekin Koç gibi isimlerin yer aldığı dizide Çetin karakterine hayat veren ünlü oyuncu, özel hayatıyla merak ediliyor.

Hakkında araştırma yapanlar, başarılı oyuncunun eski eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

ESKİ EŞİ DE OYUNCU

Çocuk yaşlardan itibaren ekran önünde olan Bora Akkaş, 19 Ağustos 2017 tarihinde kendisinden üç yaş büyük olan meslektaşı Seda Türkmen ile nikah masasına oturdu. Ancak oyuncu çiftin evilikleri çok uzun sürmedi.

Türkmen, Ağustos 2019'da avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Bora Akkaş'a boşanma davası açtı. İkili, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Seda Türkmen, Fatih Harbiye, Kanatsız Kuşlar gibi dizilerde sergilediği performansla adından söz ettirmişti.