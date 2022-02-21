Üç Kuruş'un Efe Komiser'i Ekin Koç'un asıl mesleğine bakın! Oyunculuktan aşırı uzak...

Üç Kuruş dizisinde hayat verdiği Efe Komiser karakteriyle adından söz ettiren Ekin Koç'un gerçek mesleğini duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Koç'un asıl mesleği, oyunculuktan oldukça uzak...

Oyunculuğa 2013 yılında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle başlayan ünlü oyuncu Ekin Koç, ardından Benim Adım Gültepe, Hayat Sırları, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bozkır ve Uyanış: Büyük Selçuklu dizilerinde boy gösterdi.

Ayrıca ABD'de yayınlanan Succession'a konuk olan Ekin Koç, dizinin 9. bölümünde bir iş insanının Kadir adındaki danışmanını canlandırdı.

Koç, şimdilerde başrolünü Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse ile paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'ta rol alıyor.

Dizide hayat verdiği Efe Komiser karakteriyle adından söz ettiren Ekin Koç, başarılı performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da beğeni topluyor.

Özel hayatı merak konusu olup araştırılan Ekin Koç'un mezun olduğu okul ve asıl mesleği, hayranlarını bir hayli şaşırttı.

EKİN KOÇ'UN ASIL MESLEĞİ

21 Haziran 1992 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaya gelen Ekin Koç, lise öğrenimini Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Yükseköğrenim için İstanbul'a giden Koç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA OYUNCULUK EĞİTİM ALDI

Başarılı oyuncu Ekin Koç, üniversite döneminde Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.

Ekin Koç, ilk olarak başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı ''Senden Bana Kalan'' adlı filmle beyazperdeyle tanıştı.

Koç, daha sonra Ali ve Nino filminde Mehmed karakterini, Bizim İçin Şampiyon filminde Halis Karataş'ı canlandırdı.