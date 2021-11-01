Üç Kuruş'un İrfan'ı Diren Polatoğulları kimdir? İşte Diren Polatoğulları'nın biyografisi

Üç Kuruş'ta İrfan karakterine hayat veren Diren Polatoğulları'nın hayatı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Üç Kuruş'un İrfan'ı Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, özellikle İçerde ve Çukur dizilerinin hayranları tarafından dört gözle beklenen Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş, bu akşam ekran macerasına başlıyor.

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade gibi isimler yer alıyor.

''Kırmızı Oda'' dizisinde hayat verdiği Hamdi Baba karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Diren Polatoğulları, Üç Kuruş dizisinde seri katil 'İrfan' karakterine hayat veriyor.

Diziyi dört gözle bekleyenler, dizinin başrol oyuncusu Diren Polatoğulları'nın hayatı hakkında bilgileri araştırıyor.

Peki Üç Kuruş'un İrfan'ı Diren Polatoğulları kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte Diren Polatoğulları'nın biyografisi...

ÜÇ KURUŞ İRFAN KARAKTERİ HAKKINDA

İrfan, bazı geceler türkü barlarda sahne almaktadır. Başka gecelerde ise herkesten sakladığı geçmişiyle yüzleşmektedir. Kendi intikamının meleği İrfan, Kartal ile ortak mazilerinin ise esiridir.

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Diren Polatoğulları, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı, Son, Eski Hikaye, Kaçak, Şevkat Yerimdar, Kırık Kalpler Bankası, Küçük Esnaf gibi bir çok projede rol almıştır.

2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan ''Şevkat Yerimdar'' dizisinde Şefik karakterine hayat veren Diren Polatoğulları, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan ''Kırmızı Oda'' dizisinde Hamdi Baba karakterini canlandırmıştır.