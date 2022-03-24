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    Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun annesine bakın! Hık demiş burnundan düşmüş...

    Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından anne ve babasının gençlik fotoğrafını paylaştı. Kaygılaroğlu'nun annesine olan benzerliği gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 13:10
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    Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun annesine bakın! Hık demiş burnundan düşmüş...

    Oyunculuğa bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Pis Yedili ile başlayan Uraz Kaygılaroğlu, bu diziden ayrıldıktan sonra Harem dizisinde Feminen Ağa karakterine hayat verdi.

    Daha sonra ''Eski Hikaye'' adlı dizide Ömer karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, Tam Zamanı ve Takip adlı bilgi yarışmalarının sunuculuğunu üstlendi.

    Yedi Güzel Adam, Baba Candır ve Klavye Delikanlıları dizilerinde rol alan Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz Işıklı karakteriyle büyük beğeni topladı.

    Kaygılaroğlu, şimdilerde başrolünü Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora ile paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'ta rol alıyor.

    Dizide hayat verdiği Kartal rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da genç kızların kalbini çalışıyor.

    2014-2019 yılları arasında evli kaldığı Melis İşiten'den Ada adında bir kızı olan 34 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    ANNE VE BABASINI PAYLAŞTI

    Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Uraz Kaygılaroğlu, annesi Gamze Yücer ve babası Mehmet Ali Kaygılaroğlu'nun eski fotoğraflarını paylaştı.

    Uraz Kaygılaroğlu, paylaşımına ''Büyüten anacığım ve emeği geçen babacığım...'' notunu düştü.

    Ünlü oyuncu, bu paylaşımının ardından, asansörde verdiği pozunu ''Sonuç...'' ifadeleriyle paylaştı.

    Takipçileri, Kaygılaroğlu'nun gönderisine, ''Çok iyi'', ''Annesinin kopyasıymış'', ''Anne efsane güzelmiş'', ''Ada annenize çok benziyor'' şeklinde yorumlarda bulundu.

    Üç Kuruş un Kartal ı Uraz Kaygılaroğlu nun annesine bakın! Hık demiş burnundan düşmüş... #1

    Üç Kuruş un Kartal ı Uraz Kaygılaroğlu nun annesine bakın! Hık demiş burnundan düşmüş... #2

    Üç Kuruş un Kartal ı Uraz Kaygılaroğlu nun annesine bakın! Hık demiş burnundan düşmüş... #3


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