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Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun annesine bakın! Hık demiş burnundan düşmüş...

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun annesine bakın! Hık demiş burnundan düşmüş...

Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabından anne ve babasının gençlik fotoğrafını paylaştı. Kaygılaroğlu'nun annesine olan benzerliği gündem oldu.