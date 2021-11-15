Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği bakın neymiş!

Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, oyunculuğuyla beğeni topluyor. Başarılı ismin oyunculuk dışında mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisi, yeni sezonun iddialı yapımlarından birisi oldu.

Bazı kesimler tarafından tartışılan dizi özellikle İçerde ve Çukur izleyicileri tarafından çok sevildi.

Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin başrollerinde usta isimler alıyor.

Dizinin başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse paylaşıyor.

Dizide Kartal karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu'nun performansı oldukça beğenildi.

Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisinde hayat verdiği Gediz karakteriyle geniş kitlelere ulaştı ve başarısını Üç Kuruş'la katladı.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Pis Yedili, Harem, Yedi Güzel Adam, Baba Candır, Ege’nin Hamsisi, Masum Değiliz gibi dizilerde rol alan Uraz Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı'yla başarısını artırdı.

Yıllar içinde zayıflayan ve fit bir görünüme kavuşan oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına katılan Kaygılaroğlu'nun asıl mesleği reklamcılıktır.