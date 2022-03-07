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- Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! Dudak dudağa yakalanmışlardı....
Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! Dudak dudağa yakalanmışlardı....
- Haber Merkezi
- 07.03.2022 - 18:04
Oyunculuğa bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Pis Yedili ile başlayan Uraz Kaygılaroğlu, bu diziden ayrıldıktan sonra Harem dizisinde Feminen ağa karakterine hayat verdi.
Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, Tam Zamanı ve Takip adlı bilgi yarışmlarının sunuculuğunu yaptı.
Yedi Güzel Adam, Baba Candır ve Klavye Delikanlıları dizilerinde rol alan Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz Işıklı karakteriyle büyük beğeni topladı.
Kaygılaroğlu, şimdilerde başrolünü Ekin Koç, Nesrin Cavadzade ve Aslıhan Malbora ile paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş'ta rol alıyor.
Dizide hayat verdiği Kartal rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da genç kızların kabini çalışıyor.
34 yaşındaki oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oluyor. Hakkında araştırma yapanlar, Kaygılaroğlu'nun bir dönem aşk yaşadığı ismi görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
GÜLCAN ARSLAN İLE BİRLİKTELİĞİ 10 GÜN SÜRDÜ
Son dönemde popülaritesi artan isimlerin başında yer alan Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz yaz kendisinden iki yaş büyük meslektaşı Gülcan Arslan ile aşk yaşamaya başladı.
Fethiye'de tatile çıkan Kaygılaroğlu, yeni sevgilisi ile görüntü vermekten kaçınsa da dudak dudağa yakalanmaktan kaçamadı.
Ancak ikilinin aşkları, sadece10 gün önce sürdü. İddiaya göre çift, tatil bittikten sonra ayrıldı.
2014 yılında dünya evine girdiği Melis İşiten'den 2019 yılında boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun bu evliliğinden Ada adında bir kızı bulunuyor.
GÜLCAN ARSLAN'IN ARKA SOKAKLAR MAZİSİ
Güzel oyuncu Gülcan Arslan, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde Leyla Candaş karakterine hayat vermişti.
Arslan, son olarak ise Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Despina rolüyle izleyici karşısına çıktı.