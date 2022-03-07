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Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! Dudak dudağa yakalanmışlardı....

Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun eski aşkı Arka Sokaklar'dan çıktı! Dudak dudağa yakalanmışlardı....

Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, eski sevgilisiyle gündeme geldi. Kaygılaroğlu'nun bir dönem Arka Sokaklar dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını öğrenenler şoke oldu.