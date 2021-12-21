Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın ağızları açık bırakan değişimi! Eski hali için tıklayın...

Üç Kuruş'un Leyla'sı Aslıhan Malbora'nın ağızları açık bırakan değişimi! Eski hali için tıklayın...

Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Aslıhan Malbora, eski hali ile gündem oldu. Oyuncunun eski halini estetik iddialarını güçlendirdi.

İçerde ve Çukur'un ardından yine Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Üç Kuruş, ilgiyle takip ediliyor.

Birbirinden tecrübeli oyuncunun kadroda yer aldığı dizinin başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse paylaşıyor.

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi sayesinde ise bazı isimler ön plana çıktı.

Bu isimlerin başında Leyla karakterine hayat veren ve güzelliğiyle dikkati çeken Aslıhan Malbora geliyor.

Malbora daha önce birçok projede yer aldı ancak adını geniş kitlelere Üç Kuruş sayesinde duyurdu.

Dizinin en sevilen ismi olan Malbora'nın yıllar önceki çekilmiş kareleri gündeme geldi ve estetik iddiaları dolaşmaya başladı.

ASLIHAN MALBORA'NIN ESKİ HALİ

Leyla karakteri ile sosyal medya üzerinden kısa süre içerisinde 1 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Malbora, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oyunculuğu, güzelliği, yaşadığı ilişki ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Malbora, eski hali ile şoke etti.

Aslıhan Malbora'nın eski halini ve yaşadığı değişimi gören hayranları, şaşırıp kaldı.