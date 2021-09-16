Üç Kuruş'un seri katili İrfan belli oldu! Kırmızı Oda'nın Hamdi Baba'sı bomba gibi dönüyor

Üç Kuruş'un seri katili İrfan belli oldu! Kırmızı Oda'nın Hamdi Baba'sı bomba gibi dönüyor

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Üç Kuruş, ses getirecek bir transfere imza attı. Kırmızı Oda'nın Hamdi Baba'sı Diren Polatoğulları, merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Ay Yapım tarafından titizlikle hazırlanan Üç Kuruş dizisi, bilindiği üzere Show TV'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yönetmen koltuğunda ise Çukur'un yönetmeni Sinan Öztürk'ün oturduğu Üç Kuruş dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Polis, mafya ve mahalle üçgeninde geçen ve bir sezon garantisinin olduğu bilgisi kulislerde dolaşan dizide emniyet amiri Efe, Kartal ve seri katil İrfan'ın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak.

Dizide roman asıllı Kartal rolüne Uraz Kaygılaroğlu hayat verirken, polis Efe rolü için Ekin Koç'a teklif gitmiş, seri katil İrfan rolü için ise heniz bir ismin adı geçmemişti.

Seri katil İrfan karakterine kimin hayat vereceği dizinin sıkı takipçileri tarafından merak ediliyordu. Büyük bir heyecanla beklenen dizide seri katil İrfan karakterini kimin canlandıracağı belli oldu.

KIRMIZI ODA'NIN HAMDİ BABA'SI DİREN POLATOĞULLARI KADRODA

Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'un çekimleri başlıyor. Dizide Roman asıllı Kartal rolüne hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, saçını sarıya boyattığı için daha koyu saçlı bir rol arkadaşı aranıyordu.

Dizide seri katil İrfan rolüne, TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'da hayat verdiği Hamdi Baba karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Diren Polatoğulları oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryosunu Murat Uyurkulak ile Damla Serim'in kaleme aldığı dizi, İrfan’ın işlediği ve cesedin üzerine üç kuruş attığı sahneyle açılacak.