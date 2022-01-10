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    Üç Kuruş'un Şesu'su 'Hadise' gerçeğiyle şaşırttı! Meğer yıllar önce...

    Üç Kuruş dizisinde Şesu karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın, 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Hadise'nin dansçısı olduğunu duyanlar, şaşıp kalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 17:49
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    Üç Kuruş'un Şesu'su 'Hadise' gerçeğiyle şaşırttı! Meğer yıllar önce...

    İçerde ve Üç Kuruş dizilerindeki rolleriyle beğeni toplayan oyuncu Uğur Yıldıran ile ilgili çok az kişinin bildiği gerçek ortaya çıktı.

    Eğitimini Gazi Üniversitesi Spor Akademisi Jimnastik Bölümü'nde tamamlayan Uğur Yıldıran, oyunculuğun yanı sıra dans ile yakından ilgileniyor.

    Yakışıklı oyuncu hakkında bilgileri araştıranlar, karşılaştıkları gerçek karşısında şoka uğruyor.

    EUROVİSİON'DA DANS ETTİ

    Yıldıran'ın 13 yıl önce düzenlenen 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda, temsilcimiz Hadise'nin sahne performasında dansçı olarak yer aldığı görüldü.

    Görüntülerde dans ederken yer alan Yıldıran, yıllar içindeki değişimiyle de şaşırttı.

    Üç Kuruş un Şesu su Hadise gerçeğiyle şaşırttı! Meğer yıllar önce... #1

    Üç Kuruş un Şesu su Hadise gerçeğiyle şaşırttı! Meğer yıllar önce... #2

    Üç Kuruş un Şesu su Hadise gerçeğiyle şaşırttı! Meğer yıllar önce... #3

    Üç Kuruş un Şesu su Hadise gerçeğiyle şaşırttı! Meğer yıllar önce... #4

    Üç Kuruş un Şesu su Hadise gerçeğiyle şaşırttı! Meğer yıllar önce... #5

     


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