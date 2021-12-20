Üç Kuruş'un seti karıştı! Bakın Uraz Kaygılaroğlu kiminle kavga etmiş

Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisinin setinde gerginlik yaşandığı belirtildi. Uraz Kaygılaroğlu'nun kavga ettiği ve seti terk ettiği ise gelen bilgiler arasında.

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Cihan Canova ve Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Üç Kuruş, İçerde ve Çukur izleyicilerinin uzun süredir beklediği yapımlardan birisiydi.

Dizide Kartal karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile göz dolduran Uraz Kaygılaroğlu ise gündemden düşmüyor.

Oyuncunun başarıları dilden dile dolaşırken, sette bir gerginlik yaşadığı ve seti terk ettiği öğrenildi.

URAZ KAYGILAROĞLU YOĞUN TEMPODAN ŞİKAYETÇİ

Uraz Kaygılaroğlu’nun Üç Kuruş'un yönetmeni Sinan Öztürk’le kavga ettiği öne sürüldü. Kaygılaroğlu'nun çok yoğun çalıştığı, dinlenemediği ve bu nedenle bunaldığı öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyuncu geçen günlerde yoğun iş programından dolayı bunalıp seti terk etti.

Kaygılaroğlu’nun çok yorulduğunu söyleyerek işi bırakıp gittiği gün tekrar geri dönmediği, ertesi gün sete geri geldiğinde ise yönetmen Sinan Öztürk ile tartıştığı öğrenildi.

Yaşanan gerilimin kısa bir süre sonra tatlıya bağlandı. Yakın çevresine yeterince dinlenemediğini belirten Kaygılaroğlu’na Ay Yapım uyarı verdi.