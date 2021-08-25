Uçağı birbirine kattı! Çocuk sesleri Melisa Döngel'i çılgına çevirdi

İstanbul'dan Bodrum'a gittiği uçakta çocuk seslerinden rahatsız olarak kavga çıkardığı iddia edilen Melisa Döngel, uçakta krize neden oldu. Kavganın büyümesiyle yolcuların araya da girdiği öğrenildi.

Son dönemlerde ekranlarda boy gösteren oyuncu Melisa Döngel, tavırlarıyla magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında...

Aylar önce arkadaşlarıyla gittiği bir kafeye alınmadığı için, kavga eden ve çalışanlara, “Siz bittiniz, sizi bitireceğim” diyerek tehditler savuran Döngel, yine bir kavgayla gündeme geldi.

"ÇOCUKLARINIZA SAHİP ÇIKIN"

İddiaya göre 21 yaşındaki Döngel, önceki gün İstanbul’dan Bodrum’a gitti. Uçağa yorgun binen oyuncu, iki küçük çocuğun gürültüsünden rahatsız oldu.

“Sessiz olun” diye çıkışan oyuncuya, çocukların annesinden tepki geldi. Bu tepkiyle iyice sinirlenen Melisa Döngel, yüksek sesle, “Çocuklarınıza sahip çıkın be. Sizi dinlemek zorunda değiliz. Böyle rahat yolculuk yapacaksanız özel uçak tutun” diye bağırdı.

Yolcuların ve hosteslerin müdahalesiyle sona eren kavganın ardındna genç oyuncu Bodrum'a stres attı.