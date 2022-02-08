Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızı Yargı'nın kadrosuna dahil oldu! O isim ortalığı kasıp kavuracak...

Ufak Tefek Cinayetler'in yıldızı Yargı'nın kadrosuna dahil oldu! O isim ortalığı kasıp kavuracak...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin kadrosuna usta bir isim daha dahil oldu. Daha önce birçok projede yer alan oyuncu, dizinin gidişatını değiştirmeye hazırlanıyor.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, sosyal medyaya ve reytinglere damga vuruyor.

Pazar günü yayınlanan dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizi, her bölümünde heyecanını gittikçe artırıyor.

Konusu ile seyirciyi sıkmayan ve Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in uyumları sayesinde popülaritesini artıran diziye yeni isimler dahil olmaya devam ediyor.

Daha önce Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile yer alan Başak Gümülcinelioğlu diziye dahil olmuştu.

Bazı oyuncuların ayrılmasının ardından kan kaybeden ancak zirve yarışını sürdüren diziye yeni bir isim daha dahil oluyor.

Daha Önce Bez Bebek ve Vatanım Sensin gibi dizilerde yer alan usta isim, Yargı'nın yeni bölümünde karşımıza çıkacak.

YARGI'YA DAHİL OLAN İSİM KİM?

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Yargı’nın oyuncu kadrosuna Şükran Ovalı dahil oldu.

Başarılı oyuncunun izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide Derya karakterine hayat vereceği öğrenildi.

Diziye dahil olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Ovalı, yeni tarzı ile görenlerin beğenisini kazandı.

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

1 Nisan 1985 yılında İzmir’de dünyaya gelen Ovalı, İzmir Mustafa Urcan İlköğretim Okulu’nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulundan mezun oldu.

Lise eğitimini Göstepe’de bitirdikten sonra İstanbul’a gelerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Ovalı, ekran karşısına ilk kez Sırlar Dünyası isimli dizi ile çıktı.

Daha sonra birçok farklı projede yer alan Ovalı, 2006 yılında vizyona giren Pars: Kiraz Operasyonu isimli sinema filmi ile sinema dünyasına adım attı.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Ovalı, futbolcu Caner Erkin ile Ocak 2017 tarihinde evlendi ve Mihran Ela adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Son olarak Menajerimi Ara adlı dizide rol alan Şükran Ovalı, efsane yapımlardan olan ve Star TV’de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Şebnem Aksak karakterine hayat verdi.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER