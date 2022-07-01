Ufuk Özkan'ı görenler tanıyamadı! Tam 17 kilo verdi..

Ufuk Özkan rolü için 17 kilo birden verdi!Görenler tanıyamadı.İşte ünlü oyuncunun son hali..

Sevilen oyuncu Ufuk Özkan rol alacağı sinema filmleri için adeta bambaşka birine dönüştü.Canlandıracağı karakterler için kilo vermesi gereken Ufuk Özkan yaptığı diyet ve spor sonucu tam 17 kilo verdi.

"Kadın Kafası" ve "Ah Be Birader" isimli sinema filmlerinde rol alan oyuncu verdiği kilolar ile dikkat çekti.Özkan'ın son halini görenler tanıyamadı.

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cavahir karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncu büyük hayran kitlesine ulaşmıştı.İşte şimdilerde sinema filmleri için verdiği kilolar ile gündem olan usta oyuncunun hayrete düşüren o fotoğrafları..