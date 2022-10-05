Uganda Devlet Başkanı'nın oğlunun dikkat çeken paylaşımları

Uganda Devlet Başkanı'nın oğlu, İtalya’da başbakan olmaya hazırlanan Meloni’ye “100 inek karşılığında” evlenme teklif etti. Uganda Devlet Başkanı, tweetler sonrası oğlunu görevden aldı.

Uganda Devlet Başkanı’nın oğlu ve ordu komutanı Muhuzi Kaibinrugaba, ara ara tweet'leriyle gündeme geliyor.

Kainerugaba daha önce Etiyopya’da Tigrey ayrılıkçı gruplarına desteğini açıklamış, başka bir tweet'te ise tüm Afrikalıların, Ukrayna’daki savaşta Rusya’yı savunduğunu söylemişti.

Kaibinrugaba, son olarak bu Twitter üzerinden İtalya’da seçimi kazanan ve başbakan olmaya hazırlanan aşırı sağcı Giorgia Meloni’yi işaret eden paylaşımıylarıyla gündeme geldi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kaibinrugaba, dakikalar içinde onlarca eleştiriye sebep oldu.

100 inek karşılığında evlenme teklifi

Uganda Devlet Başkanı’nın oğlu paylaştığı tweet'lerde, İtalya’nın yeni başbakanı olmaya hazırlanan Giorgia Meloni’ye 100 inek karşılığında evlenme teklif etti.

Muhuzi Kaibinrugaba, arkadaşı Uganda’nın İtalya Büyükelçisi Mali Matsanti’yi evliliği ayarlaması için görevlendirdiğini yazdı.

"Sanırım Roma ile başlamalıyım"

Kainerugaba, başka bir tweet'te ise "Sanırım Roma ile başlamalıyım ancak nasıl 100 ineği gümrükten geçireceğim." yazdı.

Önce evlenme teklifi sonra tehdit

Kainerugaba, daha sonra hızla sildiği bir tweet'te ise İtalya’yı işgal etmekle tehdit etti.

İtalya’da yayılan ve Uganda’da tepki çeken tweet'ler üzerine Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, oğlunu görevden aldı.