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    Uğruna 18 yıllık evliliğini bitirmişti! Somer Sivrioğlu'nun sevgilisinden aşk dolu paylaşım!

    Ünlü Şef Somer Sivrioğlu son zamanlarda özel hayatıyla gündeme geliyor.Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Pınar Kayabaşı sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
    • 09.10.2022 - 14:21
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    Uğruna 18 yıllık evliliğini bitirmişti! Somer Sivrioğlu'nun sevgilisinden aşk dolu paylaşım!

    TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin sevilen jürilerinden Somer Sivrioğlu aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

    Somer Sivrioğlu 18 yıllık evliliğini noktalayarak kendisinden 21 yaş küçük Pınar Kayabaşı ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Pınar Kayabaşı instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu yazdı;

    "Seninle geçen her günüm, göz açıp kapayana dek geçiyor. Zaman, mekan kavramı yok oluyor. Sen, ellerimi ellerinin içine koyduğundan beri. Beni alıp getirdiğin, bu sevgi durağı yıllardır arayıp bulamadığım o, yere varmış hissettiriyor. Bana, beni ve seni, biz olarak yaşattığın için, karşıma çıkıp, gözüme bakıp, beni her seferinde ilk gün ki heyecanınla büyülediğin için, sana sonsuz teşekkürler sevgilim. Nice mutlu senelerimiz olsun. Aşkla!"

    Pınar Kayabaşı'nın bu paylaşımı kısa sürede gündeme gelirken takipçileri çifte mutluluklarının devam etmesini diledi.

    İşte o kare..

    Uğruna 18 yıllık evliliğini bitirmişti! Somer Sivrioğlu nun sevgilisinden aşk dolu paylaşım! #1

    Somer Sivrioğlu ve sevgilisi Pınar Kayabaşı birbirleri ile olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor.İşte bazı paylaşımları..

    Uğruna 18 yıllık evliliğini bitirmişti! Somer Sivrioğlu nun sevgilisinden aşk dolu paylaşım! #2

    Uğruna 18 yıllık evliliğini bitirmişti! Somer Sivrioğlu nun sevgilisinden aşk dolu paylaşım! #3

    Uğruna 18 yıllık evliliğini bitirmişti! Somer Sivrioğlu nun sevgilisinden aşk dolu paylaşım! #4

    Uğruna 18 yıllık evliliğini bitirmişti! Somer Sivrioğlu nun sevgilisinden aşk dolu paylaşım! #5


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