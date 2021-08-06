Uğruna evliliğinden oldu denilmişti! MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Uğruna evliliğinden oldu denilmişti! MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Evliliği 2 yıl önce biten MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, o dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Pınar adındaki sevgilisiyle Arnavutköy’de yürüyüş yaparken görüntülendi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında dördüncü sezonuyla TV8 ekranlarına gelen lezzet yarışması MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu hem sert hem esprili kişiliğiyle dikkat çekiyor.

Avustralya Sydney'de bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i, 'MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden gündemde.

EŞİNİ ALDATTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Somer Sivrioğlu, 2 yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla evliliğini noktalamıştı.

2 çocuğu olan çiftin evliliği, ünlü şefin eşini MasterChef programında çalışan Pınar adlı editörle aldattığı yönünde çıkan haberlerin ardından sona ermişti.

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Somer Sivrioğlu, çok uzun bir aradan sonra sevgilisiyle nihayet görüntülendi.

Önceki gün Arnavutköy'de sevgilisiyle yürüyüş yapan 50 yaşındaki ünlü şef, ''Kendisi kız arkadaşım.'' açıklamasını yaptı.

SICAK HAVAYA ALDIRMADILAR

Sıcak havaya aldırmadan yürüyüş yapan ünlü şef, yanındaki kadını soran gazetecilere, "Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik." açıklamasında bulundu.

Ülke genelindeki yangınlar nedeniyle üzgün olduğunu da sözlerine ekleyen Sivrioğlu, ''Annemler Bodrum’da. Çok şükür iyiler. Annem koah hastası olduğu için biraz etkilendi.'' diye konuştu.