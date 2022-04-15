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    Uğur Arslan müzikali Afara hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

    Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sahnelerden de inmeyen oyuncu Uğur Arslan'ın yeni programı Afara başlıyor. Peki Afara ne zaman, hangi günler, hangi kanalda ve saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 12:05
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    Uğur Arslan müzikali Afara hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

    Yargı dizisindeki Eren Komiser rolüyle dikkatleri çeken Uğur Aslan, bu sefer sesiyle ekranlarda olacak.

    Uğur Aslan, müzikal haline getirdiği “Afara” performansı boyunca sahnede güçlü bir orkestrayla, onlarca arabesk şarkı söyleyip, hem oyuncu hem müzisyen olarak seyirciyi büyülüyor ve bir çok sürprizle buluşturuyor.

    Müzik performansları milyonların beğenisini kazanan Aslan, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği "Afara" programı ile  Kanal D ekranlarında olacak.

    Ünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılarla izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacağı “Afara” kelime anlamıyla da merak konusu oldu.

    Peki Afara ne zaman, hangi günler, saat kaçta? Afara ne demek? İşte ayrıntılar...

    Afara ne demek?

    Afara; "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir.

    Afara hangi kanalda, saat kaçta?

    Afara, canlı yayınla 15 Nisan Cuma gecesi saat 00.15’te Kanal D’de izleyicilerle buluşacak.

    Uğur Arslan müzikali Afara hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? #1


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