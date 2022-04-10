Uğur Aslan lügatından: Afara ne demek, anlamı nedir?

Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan, "Afara" isimli eğlence programıyla seyirci karşısına çıkacak. Afara kelimesinin anlamı ise merak konusu oldu. Peki afara nedir, ne anlama gelir?

Yargı dizisindeki performansı ile dikkatleri çeken Uğur Aslan, sahne ile de yakından ilgilenen bir isim.

Uğur Aslan, müzikal haline getirdiği “Afara” performansı boyunca sahnede güçlü bir orkestrayla, onlarca arabesk şarkı söyleyip, hem oyuncu hem müzisyen olarak seyirciyi büyülüyor ve bir çok sürprizle buluşturuyor.

Müzik performansları milyonların beğenisini kazanan Aslan, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği "Afara" programı ile artık Kanal D ekranlarında olacak.

Ünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılarla izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacağı “Afara” kelime anlamıyla da merak konusu oldu.

Peki afara ne demek? İşte afara kelime anlamı...

Afara ne demek?

Afara; "Harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler" anlamına gelmektedir.

Afara kelimesi, uzun da olsa yakalarımızın bir araya gelemediği, gizli sevdalara tutulduğumuz, yokluğun içinde doyduğumuz, mutlu olmak için bolluğa ihtiyaç duymadığımız, hayatı ıskalamadığımız, hayatın geniş paçalarına tutunduğumuz bir dönemi anlatıyor.

Bugün artık afara olan arabesk, afara kalan ahlak, afara kalan gazino kültürü, afara kalmış bir döneme selam çakıyor.