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    Uğur Aslan müzikali Afara'ya ünlü akını! İşte 22 Nisan Afara yeni bölüm konukları

    Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın üstlendiği Kanal D'nin yeni eğlence ve müzik programı Afara'nın 2. bölüm konukları belli oldu. İşte 22 Nisan 2022 Cuma Afara yeni bölüm konukları...
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 18:04
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    Uğur Aslan müzikali Afara'ya ünlü akını! İşte 22 Nisan Afara yeni bölüm konukları

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde rol alan Uğur Aslan, dizide hayat verdiği Eren Komiser karakteriyle adından söz ettiriyor.

    Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Uğur Aslan, aynı zamanda Kanal D'nin yeni müzik ve eğlence programı Afara'nın sunuculuğunu da üstleniyor.

    Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği Afara, her cuma akşamı anlı yayınlaünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

    Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Afara, 22 Nisan 2022 Cuma akşamı 2. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    İzleyiciler ise doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olacağı Afara'nın yeni bölüm konuklarını merak ediyor.

    Peki, Afara'da bu hafta kimler var? İşte, 22 Nisan 2022 Cuma Afara yeni bölüm konukları...

    Afara 2. bölüm konukları belli oldu

    Uğur Aslan'ın keyifli sohbeti ile birlikte unutulmaz şarkıların ekrana geldiği Kanal D'nin yeni eğlence programı Afara, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

    İlk bölümüyle izleyiciden büyük beğeni toplayan Afara'ya bu hafta; Esra Erol, Barış Falay ve Toygar Işıklı konuk olacak.

    Uğur Aslan müzikali Afara ya ünlü akını! İşte 22 Nisan Afara yeni bölüm konukları #1


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