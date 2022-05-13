Petrol
109.17
1.60%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
479.395
7.47%
BTXN Coin
16.80
27.65%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Uğur Aslan müzikali Afara'ya ünlü akını! İşte Afara yeni bölüm konukları

    Sunuculuğunu Uğur Aslan'ın üstlendiği Kanal D'nin yeni eğlence ve müzik programı Afara'nın 5. bölüm konukları belli oldu. İşte 13 Mayıs 2022 Cuma Afara yeni bölüm konukları...
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 13:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uğur Aslan müzikali Afara'ya ünlü akını! İşte Afara yeni bölüm konukları

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde rol alan Uğur Aslan, dizide hayat verdiği Eren Komiser karakteriyle adından söz ettiriyor.

    Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Uğur Aslan, aynı zamanda Kanal D'nin yeni müzik ve eğlence programı Afara'nın sunuculuğunu da üstleniyor.

    Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği Afara, her cuma akşamı ünlü konuklar eşliğinde muhteşem şarkılarla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

    Yayınlandığı akşamı renklendiren ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Afara, 13 Mayıs 2022 Cuma akşamı 5. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

    İzleyiciler ise doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olduğu Afara'nın yeni bölüm konuklarını merak ediyor.

    Peki, Afara'da bu hafta kimler var? İşte, 13 Mayıs 2022 Cuma Afara yeni bölüm konukları...

    Afara'nın 5. bölüm konukları belli oldu

    Uğur Aslan'ın keyifli sohbeti ile birlikte unutulmaz şarkıların ekrana geldiği eğlence programı Afara, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

    İlk bölümüyle izleyiciden büyük beğeni toplayan ve canlı yayınla ekrana gelen Afara'ya bu hafta; Onur Buldu, Melek Mosso ve Arda Türkmen konuk oluyor.

    Uğur Aslan müzikali Afara ya ünlü akını! İşte Afara yeni bölüm konukları #1


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!

    'Tüm kalbimle Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayım'
    Gündem

    'Tüm kalbimle Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayım'

    Doğurduğu bebeği balkondan aşağı attı
    3. Sayfa

    Doğurduğu bebeği balkondan aşağı attı

    Görüş Bildir