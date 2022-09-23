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    Uğur Dündar, Cem Uzan iddialarına cevap verdi

    Star TV'de çalıştığı dönemde Cem Uzan'ın istediklerini söylemediği gerekçesiyle kovulduğu iddia edilen Uğur Dündar, Oğuzhan Uğur'un programında iddiaları yalanladı.
    • 23.09.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 14:50
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    Uğur Dündar, Cem Uzan iddialarına cevap verdi

    Oğuzhan Uğur'un hazırladığı 'Mevzular Açık Mikrofon' isimli YouTube programına bu hafta Cem Uzan konuk oldu.

    Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Cem Uzan, programa katılan konukların merak ettikleri soruları yanıtladı.

    Mikrofonu alan bir genç, Uğur Dündar'ın Star TV'den istifasını gündeme getirdi.

    Kovulduğu iddialarını yanıtladı

    Bir dönem Cem Uzan'ın sahibi olduğu Star TV'de kendisine sipariş laflar verildiği ve Uğur Dündar'ın da bunları söylemek istemediği için kovulduğu iddialarına, Uğur Dündar cevap verdi.

    "Editöryal bağımsızlığımı kabul etti"

    Programa telefon bağlantısıyla katılan Uğur Dündar, "Öyle bir baskı görmedim, ben zaten Cem Bey'le anlaşırken editöryal bağımsızlığımın vazgeçilmez olduğunu söyledim. Kabul etti ve çok güzel bir para verdi bana." ifadelerini kullandı.

    Uğur Dündar'ın açıklamalarının tamamı için tıklayınız VİDEO

    Uğur Dündar, Cem Uzan iddialarına cevap verdi #1

    1 milyon dolar iade etti

    Açıklamakta beis görmediğini belirterek istifa ederken 1 milyon doları da Cem Uzan'a iade ettiğini ifade eden Dündar, "Cem Bey de daha sonra yaptığı açıklamada bizim grubumuzda çalışıp da sözleşmesi sona ermeden bir tek Uğur Dündar belirli miktarda parayı iade etmiştir' diyerek böyle bir olgunluk gösterdi. Kendisine de dürüst yaklaşımı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Uğur Dündar, Cem Uzan iddialarına cevap verdi #2

    Uğur Dündar, Cem Uzan iddialarına cevap verdi #3


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