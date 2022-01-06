Uğur Dündar koronavirüse yakalandı

Gazeteci Uğur Dündar, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadeleye devam ediyor.

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron'un Türkiye'ye gelmesiyle birlikte, vaka sayıları yükseldi.

KORONAYA YAKALANDI

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamasında koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Aşılarının tam olduğunu belirten Dündar, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"NEYSE Kİ AŞILARIM TAM"

Dündar, açıklamasında "Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Neyse ki aşılarım tam. Şimdilik hafif seyrediyor. İyi dileklerinize şimdiden çok teşekkürler..." dedi.