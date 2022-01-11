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- Uğur Dündar koronavirüsü yendi
Uğur Dündar koronavirüsü yendi
Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını duyuran gazeteci Uğur Dündar, Kovid-19'u atlattığını ve bunda en büyük payın tam aşılı olmasının olduğunu söyledi.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 00:22
- Güncelleme : 11.01.2022 - 00:24
Koronavirüsün yeni çıkan ve hızlı yayılan varyantı Omicron nedeniyle vaka sayılarındaki yükselmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasıyla testinin pozitif olduğunu duyuran 78 yaşındaki gazeteci Uğur Dündar'dan güzel haber geldi.
KORONAVİRÜSÜ YENDİ
Yeniden PCR testi yaptırdığını duyuran Dündar, sonucun negatif çıktığını ve hastalığı kısa sürede atlattığını takipçileriyle paylaştı.
"BU KADAR KISA SÜREDE YENMEMDE EN BÜYÜK PAY TAM AŞILI OLMAM"
Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Değerli dostlarım, İkinci müjdeyi de aldım: Bugün yaptırdığım PCR testim az önce sonuçlandı: NEGATİF. Yani Covid-19 bu kez sert kayaya çarptı! İyi dilekler gönderen tüm güzel insanlara sonsuz teşekkürler. Hastalığı bu kadar kısa sürede yenmemde,tam aşılı olmamın payı büyük."