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Uğur Dündar koronavirüsü yendi

Uğur Dündar koronavirüsü yendi

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını duyuran gazeteci Uğur Dündar, Kovid-19'u atlattığını ve bunda en büyük payın tam aşılı olmasının olduğunu söyledi.