Uğur Dündar sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu! 'Hastalığımın bile önüne geçti'

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan gazeteci Uğur Dündar, sosyal medyadan üzücü bir haber verdi. Kedisinin kaybolduğunu açıklayan Dündar, "Üzüntümüz hastalığımın bile önüne geçti." dedi.

Gazeteci Uğur Dündar, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Evinde karantina altında bulunan ve tedavisi devam eden Uğur Dündar, kendisini üzen bir haberi sosyal medyadan duyurdu.

'Scottish Fold' cinsi kedisinin kaybolduğunu açıklayan Dündar, üzüntüsünü dile getirerek kedisinin bulunması için yardım istedi.

"GÖRENLERİN YARDIMINI RİCA EDİYORUM"

Ünlü gazeteci, geçtiğimiz gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Ailemizin sevgilisi Scottish Fold cinsi beyaz kedimiz, iki gün önce İstanbul- Kavacık'da (Dolaybağı Yolu) kayboldu. Üzüntümüz hastalığımın bile önüne geçti. Görenlerin yardımını rica ediyorum."





''ÜZÜNTÜMÜZ ÇOK BÜYÜK''

Bugün bir paylaşım daha yapan Uğur Dündar, büyük üzüntü duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Bu güzel kedimiz, 3 gün önce Kavacık-Dolaybağı'nda komşumuzun bahçesine kaçtı ve bir daha görünmedi. Görenlerin veya sahipsiz olduğu zannıyla alanların insaniyet namına bizimle temasa geçmelerini rica ediyoruz. Üzüntümüz çok büyük...''

