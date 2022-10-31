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    Uğur Dündar'dan CHP'den istifa eden Aslı Baykal'a: İsabetli olmuş

    Uğur Dündar'dan CHP'den istifa eden Aslı Baykal'a: İsabetli olmuş

    CHP'den istifa eden Aslı Baykal'ın ilgili tweet'ini alıntılayan Uğur Dündar, Baykal'a Halk TV'nin satışından elde edilen kazancı sordu.
    • 31.10.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 16:20
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    Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP üyeliğinden istifa etti.

    Konuya ilişkin açıklama yapmayan Baykal, sadece Twitter hesabından üyelik iptali işleminin sonucunu ekran görüntüsü olarak paylaştı.

    Uğur Dündar'dan sert soru

    Baykal'a istifa sonrası beklenmedik bir tepki, daha önce büyük bir kavgada kapıştıkları gazeteci Uğur Dündar'dan geldi.

    2021 yılında iki isim, Halk TV'ye genel yayın yönetmeni olma, CHP'nin parasıyla kanalı alma gibi karşılıklı itham ve iddialarla karşı karşıya gelmişti.

    Baykal, Dündar'ı genel yayın yönetmeni olma isteğinin yerine getirilmediği için küsmekle itham etmiş, 'maddi beklenti içinde olmadan çalıştım' diyen Dündar'ın seyehat giderlerinin kanal tarafından karşılandığını söylemişti.

    Dündar ise, Baykal ailesinin Halk TV'yi CHP'nin parasıyla almakla suçlamıştı.

    Dündar, bu kavgada adeta yeni bir sayfa araladı.

    "İsabetli olmuş"

    Baykal'ın istifa tweet'ini alıntılayan Dündar, Baykal'a Halk TV'nin satışından elde ettiği kazancı sordu.

    Dündar, "İsabetli olmuş!.. CHP'nin parasıyla alınan Halk TV'nin satışından sağladığınız kazancı da iade edecek misiniz?" ifadelerine yer verdi.

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