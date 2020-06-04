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Uğur Dündar yıllar önce yumruklu kavgayla biten röportajından kesitleri Twitter hesabından paylaştı.

Uğur Dündar gazetecilik kariyerinde oldukça hareketli dönemler yaşandı.

Dündar'ın röportaj için gittiği yerde çekim yapılmasını engellemek isteyen kişiyi mikrofonla dövdüğü anlar hafızalardaki yerini koruyor.

"HADİ PARÇALA BAKAYIM"

"Seni parça parça yaparım" diyen kişiye Uğur Dündar "Hadi parçala bakayım, hangimiz hangimizi parçalayacak bakalım" diyor.

Darbe alan Uğur Dündar, "Vurma" uyarısının ardından karşısındaki adamı mikrofonla uzun bir süre dövüyor.

Uğur Dündar'ın mikrofonla adam dövdüğü röportaj VİDEO

Türkiye'de hakkında birçok iddia gündeme gelince Amerika'ya giden Halil Bezmen'in kapısına kadar dayanan Uğur Dündar, bu kavgayı yaşamıştı.