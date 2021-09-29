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Uğur Güneş kimdir, kaç yaşında? Kanunsuz Topraklar'ın Davut'u...

Uğur Güneş kimdir, kaç yaşında? Kanunsuz Topraklar'ın Davut'u...

Kanunsuz Topraklar bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanırken, başrol oyuncularının hayatı ise merak konusu oldu. Peki, Kanunsuz Topraklar'ın Davut'u Uğur Güneş kimdir?