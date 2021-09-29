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- Uğur Güneş kimdir, kaç yaşında? Kanunsuz Topraklar'ın Davut'u...
Uğur Güneş kimdir, kaç yaşında? Kanunsuz Topraklar'ın Davut'u...
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 17:30
- Güncelleme : 29.09.2021 - 18:26
Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili ve Murat Daltaban'ın yer aldığı Kanunsuz Topraklar, bugün başlıyor.
Yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu ise Zülfük Yücel'in kaleme aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinde, Uğur Güneş başrol oynayacak.
Davut karakterine hayat vermeye hazırlanan oyuncu, en son Bir Zamanlar Çukurova'da boy göstermişti.
Kısa bir sürenin ardından yeniden ekranlara dönen oyuncunun canlandıracağı karakter merak konusu oldu.
Diziyi izlemek için bekleyenler, "Uğur Güneş kimdir, kaç yaşında?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Kanunsuz Topraklar'ın Davut'u Uğur Güneş kimdir? İşte detaylar...
DAVUT KARAKTERİ
Esra Bilgiç'le başrolde yer alan Uğur Güneş, babası maden işçisi olan bir genci canlandırıyor. Davut ve Gülfem karakterleriyle bir araya gelen başarılı ikili merakla bekleniyor.
UĞUR GÜNEŞ KİMDİR
10 Kasım 1987 yılında Ankara'da doğan Güneş, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk dersleri aldı.
İstanbul'a gelen oyuncu, 2011 yılında 'Yeniden Başla' adlı TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti.
Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakteri ile geniş bir kitleye ulaştı.
2017 yılında yayınlanan İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteri ile göz dolduran Uğur Güneş, son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi.
FİLM VE DİZİLERİ
- 2018 - 2020 - Bir Zamanlar Çukurova (TV Dizisi)
- 2020 - Dumlupınar: Vatan Sağolsun (Sinema Filmi)
- 2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Sinema Filmi)
- 2017 – İsimsizler (TV Dizisi)
- 2016 - Seddülbahir 32 Saat (TV Dizisi)
- 2015 - 2016 - Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi)
- 2014 - Urfalıyam Ezelden (TV Dizisi)
- 2014 - Düşler Ve Umutlar (TV Dizisi)
- 2013 - Tamam Mıyız? (sinema Filmi)
- 2013 - Şeytan-ı Racim (Sinema Filmi)
- 2013 - Benim İçin Üzülme (TV Dizisi)
- 2011 - Yeniden Başla (TV Dizisi)