Uğur Güneş'in eski aşkı izdivaç programından çıktı! Zuhal Topal'ın gelin adayıymış...

Kanunsuz Topraklar dizisinde Davut karakterine hayat veren Uğur Güneş, eski aşkıyla gündeme geldi. Oyuncunun eski aşkının bir dönem Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programına katıldığı ortaya çıktı.

Ekranların en yakışıklı ve sevilen isimlerinden birisi olan Uğur Güneş, Diriliş Ertuğrul dizisinde dikkatleri üzerine çekti.

Dizide "Tuğtekin" karakterine hayat veren Güneş ve partneri Burcu Kıratlı, herkesin beğenisini kazandı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından Bir Zamanlar Çukurova'ya geçen Güneş, adını daha fazla duyurma imkanı buldu.

Hilal Altınbilek ile başrolü paylaşan oyuncu diziden ani bir kararla ayrıldı ve ekranlara ara verdi.

Yakışıklı oyuncunun ekranlara verdiği ara uzun sürmezken, Kanunsuz Topraklar dizisi ile karşımıza çıktı.

Dizide güzel oyuncu Esra Bilgiç ile boy gösteren Güneş'in eski sevgilisine dair detaylar gündeme geldi.

Oyuncunun eski aşkının bir evlilik programına katıldığı ve eski gelin adaylarından olduğu öğrenildi.

UĞUR GÜNEŞ'İN ESKİ AŞKI ZUHAL TOPAL'DAN ÇIKTI

Star TV'de Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen izdivaç programında gelin adayı olan Cansu Gündüz ve Uğur Güneş aşkı oldukça kısa sürdü.

İkili birlikte tatil yaparken objektiflere yakalandı. Bodrum'da tatile giden ikili, deniz keyfi yaparken görüntülenmişti. Spor hocası olan Cansu Gündüz, 2016 Türkiye Bikini Fitness üçüncüsü oldu.