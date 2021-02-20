Uğur Karakuş kimdir, kaç yaşında? Uğur Karakuş aslen nereli, evli mi?

İbo Show'un yeni bölüm konuğu olan Uğur Karakuş’un hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda eğitim alan Uğur Karakuş kimdir, kaç yaşında?

Her cumartesi merakla beklenen İbo Show’un bu akşamki konuklarından biri de Uğur Karakuş oldu.

Müzik kariyerinin yanı sıra katıldığı programlarla da gündem olan Uğur Karakuş‘un hayatı seyirciler tarafından merak ediliyor.

Peki, Alişan, Emrah, İzzet Yıldızhan ve Ceylan gibi ünlü isimlerin sahne şefliğini yapan Uğur Karakuş kimdir, kaç yaşında? Uğur Karakuş nereli, evli mi?

İşte Uğur Karakuş’un hayatı ve biyografisi..

UĞUR KARAKUŞ KİMDİR?

1 Ağustos 1978 yılında İstanbul 'da doğan Türk müzisyen ve bestekar Uğur Karakuş, Kasımpaşa Cezayirli Gazihasanpaşa ilkokulunda okumuştur. Ortaokul, lise ve üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamlamıştır.

Kariyerine ilkokul yıllarında bağlama ile başlayan Uğur Karakuş, halk müziğine ilgi duymuştur. Müzisyen bir babanın oğlu olarak yaşamını sürdüren sanatçı, ortaöğrenim yıllarında müzik hayatını sürdürmüştür.

Çoğu düğün salonu, restaurant ve barlarda şarkılar seslendirerek hayatına devam eden müzisyen, lise eğitiminin ardından sahne yaşantısına ara verip bestekarlık ve müzik yönetmenliğine geçmiştir.

Lise yıllarındayken birçok sanatçı ile çeşitli besteleri seslendirme fırsatı bulmuştur. Bu sanatçılar arasında Alişan, Ceylan, Nuray Hafiftaş, Ertuğrul Polat, Yusuf Harputlu, Kader, Murat Yıldız, Mustafa Topaloğlu, Kazancı Bedih, Seher Dilovan, Mustafa Uğur gibi isimler yer almaktadır.

Ayrıca Kader, Yusuf Harputlu, Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu'nun kaset ve müzik yönetmenliğini yapmış ve birçoğunun kasetine cümbüş ve bağlamasıyla eşlik etmiştir.

Alişan, Emrah, İzzet Yıldızhan, Küçük Onur, Mustafa Uğur, Ceylan, Kader Ertuğrul Polat, Mustafa Topaloğlu gibi birçok ismin sahne şefliğini (maestro) yapan Uğur Karakuş, arkadaşı Ceylan'ın "Gönlüme" adlı eserde "Ceylanım meralım, darda kaldım gelmedin" dizeleriyle başlayan bölümü de seslendirmiştir.