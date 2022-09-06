Uğur Pektaş ve Necati Şaşmaz cenazede ortaya çıktı! İşte son halleri....

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş'ı ve Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde ortaya çıktı. İkilinin son hali hayranlarını şaşırttı.

Arka Sokaklar dizisinde Murat Komiser'e hayat veren Uğur Pektaş, bu sayede büyük bir hayran kitlesi elde etti.

Dizide tanıştığı Gamze Özçelik ile evlenen Pektaş'ın bir de Murathan adında oğlu dünyaya geldi. İkilinin mutlu giden evlilikleri aniden biterken, başarılı oyuncu Arka Sokaklar'dan ayrıldı.

Arka Sokaklar'dan ayrıldıktan sonra Survivor'a katılmaya karar veren ancak sakatlanan Pektaş, uzun süredir ortalarda yoktu.

Son hali herkes tarafından merak edilen Pektaş ve Kurtlar Vadisi ile popüler olan Necati Şaşmaz, Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde ortaya çıktı.

İkilinin hayranları son hallerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Pektaş gibi ekranlardan uzak kalan Necati Şaşmaz'ın yaşlandığı görüldü.

Yeni projeler ile ekranlara dönecekleri belli olmayan başarılı oyuncular, geniş kitleler tarafından tanınmaya ve sevilmeye devam ediliyor.

Murat Pektaş ve Necati Şaşmaz'ın son hali

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ve Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş, Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesinde saf tutup dua etti.

İki oyuncu da uzun zamandır ekranlarda boy göstermiyor. Özellikle Uğur Pektaş Gamze Özçelik'ten boşandıktan sonra gözlerden uzak yaşamaya özen gösteriyor.

Uğur Pektaş ve Necati Şaşmaz cenazede ortaya çıktı VİDEO