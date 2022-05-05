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    Ukrayna ordusuna katılan gazeteci çatışmada öldü

    Mesleğini bırakarak orduya katılan gazeteci Oleksandr Makhov’un hayatını kaybettiğini Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky duyurdu.
    • 05.05.2022 - 11:20
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    Ukrayna ordusuna katılan gazeteci çatışmada öldü

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş ülkenin güneyi ve doğusunda devam ediyor.

    Birçok Ukraynalı, topraklarını savunmak için ülkede kalarak Rus askerlerine karşı savaşıyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Oleksandr Makhov’un mesleğini bırakarak Rus ordusuna karşı savaşmak için orduya katılmasının ardından hayatını kaybettiği belirtildi.

    "En cesurlar arasında ilk sıralardaydı"

    Zelensky, Makhov hakkında düşüncelerine yer verdiği paylaşımında, “Vatansever, samimi ve daima kibirden uzak biriydi. Ve o her zaman en cesurlar arasında ilk sıralardaydı” dedi.

    Ukrayna ordusuna katılan gazeteci çatışmada öldü #1

    Ölen 8. gazeteci

    Ukrayna’nın kuzeydoğusunda bulunan Izyum kentinde yaşamını yitiren gazeteci Makhov’un, 2 aydan daha uzun süredir devam eden savaşta hayatını kaybeden 8. gazeteci olduğu öğrenildi.

    Çoğu zaman sıcak bölgelerden haberler aktaran gazeteci Makhov, 2014 yılında Ukrayna’nın ayrılıkçı 2 bölgesinde yaşanan çatışmalarda da savaşmıştı.

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