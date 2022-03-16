Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü

Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü

ABD televizyon kanalı FOX News, kameraman Pierre Zakrzewski'nin pazartesi günü Ukrayna'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş masum sivillerin ardından gazetecileri de derinden etkiliyor.

Son olarak FOX News Media CEO’su Suzanne Scott tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev dışındaki Horenka bölgesinde savaş kameramanı Pierre Zakrzewski'nin aracının isabet aldığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA SAVAŞ BÖLGESİNDE GÖREV ALDI

Daha önce Irak, Afganistan ve Suriye'de çalıştığı bildirilen Zakrzewski'nin, şubat başından beri Ukrayna'da görev yaptığı kaydedildi.

Dün gerçekleşen aynı saldırıda FOX News haber kanalı savaş muhabiri Benjamin Hall'un yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırıları sonucunda, 13 Mart'ta da Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin öldüğü bildirilmişti.