Petrol
102.84
2.93%
Euro
16.20
0.66%
Dolar
14.74
0.28%
Altın
908.03
0.22%
Borsa
2092
0.61%
Bitcoin
583.646
1.55%
BTXN Coin
39.40
1.44%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü

    ABD televizyon kanalı FOX News, kameraman Pierre Zakrzewski'nin pazartesi günü Ukrayna'da hayatını kaybettiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 09:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da bir gazeteci daha öldürüldü

    Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş masum sivillerin ardından gazetecileri de derinden etkiliyor.

    Son olarak FOX News Media CEO’su Suzanne Scott tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev dışındaki Horenka bölgesinde savaş kameramanı Pierre Zakrzewski'nin aracının isabet aldığı belirtildi.

    ÇOK SAYIDA SAVAŞ BÖLGESİNDE GÖREV ALDI

    Daha önce Irak, Afganistan ve Suriye'de çalıştığı bildirilen Zakrzewski'nin, şubat başından beri Ukrayna'da görev yaptığı kaydedildi.

    Dün gerçekleşen aynı saldırıda FOX News haber kanalı savaş muhabiri Benjamin Hall'un yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

    BİR GAZETECİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırıları sonucunda, 13 Mart'ta da Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin öldüğü bildirilmişti.

    Ukrayna da bir gazeteci daha öldürüldü #1

    Ukrayna da bir gazeteci daha öldürüldü #2


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Kombi açmayan komşu suçlu sayılıyor
    Emlak

    Kombi açmayan komşu suçlu sayılıyor

    Rafta olmayan 48 ton toz şeker, depodan çıktı
    3. Sayfa

    Rafta olmayan 48 ton toz şeker, depodan çıktı

    Görüş Bildir